CALCIO LECCO: CHE BEFFA NEL RECUPERO. PASSA IL SÜDTIROL 1-0

Data pubblicazione 2 Marzo 2024

BOLZANO – Torna in campo per dimenticare la brutta prestazione del derby lariano il Lecco di Alfredo Aglietti, che nel 28° turno di Serie B è ospite del Südtirol. Blucelesti chiamati a muovere la classifica, dal momento che il divario dei playoff aumenta sempre più. Dall’altra parte, i tirolesi sono al momento in una posizione “tranquilla”, con 32 punti all’attivo.

Aglietti lancia per la prima volta titolare Roberto Inglese, colpo grosso del mercato invernale, non ancora entrato pienamente nei meccanismi di squadra. Accanto a lui, Buso e Parigini nel tridente. Tornano anche Degli Innocenti in mezzo al campo e Melgrati tra i pali.

Consueta fase di studio per le due formazioni nei primi minuti di gara…