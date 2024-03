MORTERONE: “LA SP 63 È CHIUSA AL TRAFFICO DA 12 GIORNI, MA CON NEVE ASSENTE SUI DECLIVI…”

Data pubblicazione 5 Marzo 2024

‘RINASCITA PER MORTERONE’, 5 marzo 2024

Da ormai 12 giorni la SP 63 Ballabio – Morterone, unica via di accesso al piccolo paese, è chiusa al traffico.

Servizi giornalistici, interviste etc. ne segnalavano la chiusura per slavine, ma nessuno si è poi occupato della sua riapertura nonostante da diversi giorni il pericolo non sussista.

Certo, ognuno ha proprie competenze, ma allora chiediamo “come è possibile che si verifichino valanghe o slavine se non c’è neve sui declivi ove solitamente si formano?” Invero i tratti di strada ove tale fenomeno può avverarsi sono ben noti a tutti e a tal fine si allega fotografia di ieri pomeriggio attestante la situazione “neve”, o meglio ”assenza di neve”…