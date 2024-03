AKSEL, “ROSSO NORVEGESE” SI PREPARA PER LA TAPPA FINALE DI COPPA EUROPA

Data pubblicazione 12 Marzo 2024

VARENA (TN) – Si concluderà domani il ritiro della Nazionale Juniores di Sci di fondo, con la presenza del valsassinese Aksel Artusi, 10 giorni in quota al Passo di Lavazè in Trentino. Dalla sera di mercoledì il gruppo si ritroverà a Dobbiaco per la tappa conclusiva di Coppa Europa, tappa che era in programma nella francese Premanon nello Jura, ma che per mancanza di neve è stata spostata appunto nella località altoatesina.

Competizioni che, essendo appunto in Italia, sono aperte oltre ai convocati dalla nazionale anche ai gruppi sportivi militari e ai comitati. Si comincia venerdì con una Sprint in tecnica classica.

Nel breve video qui sotto, Aksel con la mitica tuta rossa “scambiata” con un pari età norvegese. Un bello spot per lo sci di fondo…