ANNUNCIO DI LAVORO. ADECCO RICERCA UN OPERATORE SU MACCHINE CNC

Data pubblicazione 16 Marzo 2024

Per società di medie dimensioni, specializzata nella torneria automatica di precisione, Adecco ricerca un OPERATORE SU MACCHINE CNC.

Il candidato scelto si occuperà delle seguenti responsabilità:

Elaborare i dati relativi al disegno del pezzo da produrre

Scegliere gli utensili più adatti e impostare correttamente i parametri di lavorazione

Generare il file di istruzioni, in un linguaggio compatibile con il computer di controllo

Caricare le istruzioni sulla macchina utensile

Testare il programma e controllare il funzionamento della macchina CNC

Intervenire durante il ciclo di lavorazione per modificare il programma, qualora si verifichino degli errori

Riprogrammare le macchine CNC per funzioni specifiche

REQUISITI

• Titolo di Studio: Diploma in ambito tecnico meccanico

• Conoscenza delle principali lavorazioni meccaniche (tornitura, fresatura, rettifica), del disegno meccanico e delle tolleranze

• Esperienza pluriennale come Programmatore CNC presso realtà produttive specializzate in lavorazioni meccaniche

• Buone doti organizzative e relazionali, attenzione per i dettagli, orientamento alla qualità

DETTAGLI ASSUNZIONE

– Sede di lavoro: Valsassina

– Orario di lavoro: Full Time, giornata

– Previsto assunzione diretta con retribuzione commisurata all’esperienza maturata

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy.

Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura.

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).