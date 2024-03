CALCIO LECCO AD ASCOLI: UN SOLO RISULTATO. AGLIETTI CONTINUA A CREDERCI

Data pubblicazione 17 Marzo 2024

LECCO – Farà veramente caldo, al di là del clima primaverile, oggi pomeriggio (ore 16:15) al Del Duca nel match salvezza tra l’Ascoli del nuovo corso Massimo Carrera e il Lecco.

La formazione bluceleste ormai non ha più scampo: vincere o morire. Lo ha detto apertamente senza peli sulla lingua anche il condottiero Alfredo Aglietti nel corso della rituale conferenza stampa nell’immediata vigilia della partenza verso le Marche. “Loro sono in un momento di estrema difficoltà, se hanno cambiato allenatore evidentemente non tutto fila liscio. Di sicuro noi dobbiamo solo vincere per alimentare le nostre speranze in ottica playout”…