ANCORA UNA SEGNALAZIONE PER LA “DISCARICA A CIELO APERTO” SULLA SP62

Data pubblicazione 19 Marzo 2024

TACENO – Ne riceviamo almeno un paio a settimana, per non “intasare” il giornale con fotosegnalazioni multiple abbiamo deciso di pubblicarne una, di tanto in tanto, nella speranza che le famose autorità preposte un giorno l’altro intervengano. Parliamo della vera e propria discarica – ovviamente non autorizzata – che nel tempo ha visto accumularsi materiali di scarto e rifiuti di ogni sorta (compreso del pericoloso Eternit), a lato della Provinciale fra Taceno e la località di Pennaso.

Quella che pubblichiamo è la denuncia giunta lunedì sera da un lettore, come sempre corredata dalle relative immagini:

Buonasera Valsassinanews,

sono a segnalare una spiacevole situazione sulla SP62, tra Taceno e Pennaso, ovvero quella di una vera e propria discarica abusiva, dove c’è una piazzola di sosta dopo una galleria…

ETERNIT, plastica, pneumatici… Di tutto!

È inaccettabile!

Chiedo se potete dare una mano a diffondere la notizia in modo tale da farla arrivare a chi di dovere…