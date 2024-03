ACCUSE E CONTROACCUSE: AL CONSIGLIO COMUNALE DI BALLABIO VA IN SCENA LO SCARICA… BARECH

Data pubblicazione 21 Marzo 2024

BALLABIO – Consiglio comunale di Ballabio mercoledì sera con un “corposo” ordine del giorno, comprendente ben 4 interrogazioni dell’opposizione di Ballabio Futura.

E le aspettative non sono andate deluse, con una seduta densa e non priva di spunti interessanti – “condita” da qualche scaramuccia verbale tra minoranza e maggioranza. Anche perché quest’ultima non si è sottratta al confronto, replicando a ciascuna delle questioni proposte da BF. Va detto anche, però, che alle controdeduzioni del …

