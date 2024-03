100 ANNI. NARRO E CASARGO FESTEGGIANO LO “ZIO MEO” BORTOLO PIATTI

Data pubblicazione 25 Marzo 2024

CASARGO – Cento candeline a Narro per zio Meo. La comunità dell’alta valle ha organizzato una festa a sorpresa per Bortolo Piatti, detto “Meo”, in occasione del suo centesimo compleanno.

Nato il 20 marzo del 1924, Meo può vantare un secolo di vita portato benissimo, infatti è autonomo nella spesa, in cucina e nell’orto. Oltre a stare al fianco della moglie Luciana, 91enne, Piatti segue con interesse i fatti del territorio e non si perde mai una partita del Milan, squadra di cui è grande tifoso. Primo di sette fratelli, si trasferì a Milano per lavoro tornando però a Narro ogni fine settimana.

Ha una figlia, tre nipoti e quattro pronipoti, tutti presenti ieri 24 marzo alla festa di compleanno a cui hanno partecipato anche il sindaco Antonio Pasquini, il parroco don Antonio Brunello e il maresciallo Taricco dei Carabinieri.

“Un secolo di vita, anni di pochi mezzi e certezze iniziato in una famiglia numerosa, come d’uso per l’epoca – racconta il sindaco Pasquini -, poi la seconda guerra mondiale a spezzare sogni, un referendum per la repubblica o la monarchia, un’Italia da ricostruire e costruire, il boom economico, la trasformazione di un Paese, ma anche la dimensione più personale fatta da famiglia, l’operoso lavoro, le sue amati radici a Narro sempre raggiunto nei momenti liberi e le piccole grandi passioni coltivate, tra cui l’orto e la fede calcistica per il Milan. Quante cose da raccontare in un secolo di vita. L’affetto della figlia per il suo SuperEroe che ha voluto organizzare con decisione e caparbietà una splendida festa per il suo papà. La moglie, i tre nipoti, i pronipoti, l’amata sorella, i parenti, l’affetto di tante persone, tutti insieme per fare gli auguri allo zio Meo”.