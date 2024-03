Data pubblicazione 26 Marzo 2024

BARZIO – È stata convocata l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per oggi, martedì 26 marzo. Alle 17:30 in prima convocazione e alle 18:30 in seconda convocazione, presso la sede dell’Ente in via Fornace Merlo 2 a Barzio.

L’ordine del giorno prevede sei punti: