DALLA COMUNITÀ MONTANA BANDO PER UN FUNZIONARIO DELLA RAGIONERIA

Data pubblicazione 26 Marzo 2024

BARZIO – La Comunità Montana sta cercando un funzionario della ragioneria che possa sostituire Mariarita Coppo, che è andata in pensione lo scorso 1 gennaio. Il concorso fatto a fine giugno aveva dato esito positivo con due dei partecipanti arrivati alla fine, ma nessuno dei due ha accettato il posto alla Fornace.

Da qui il nuovo concorso pubblico del 19 marzo per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario amministrativo contabile per la Comunità Montana. Dovrà occuparsi dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e contabili complessi, della predisposizione degli atti con i sistemi informatici, dell’organizzazione gestione dei processi lavorativi e dello studio, ricerca, analisi e didattica in ambito giuridico amministrativo e contabile.

Il trattamento economico previsto è riferito al contratto nazionale “Funzioni locali”, per l’area dei funzionari di elevata qualificazione, ex categoria D e D1, per trentasei ore lavorative a settimana.

Tra i requisiti richiesti c’è il titolo di studio che prevede una laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al portale unico del reclutamento sulla piattaforma www.inpa.gov.it entro i prossimi trenta giorni.

RedEco