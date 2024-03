CON LA DOMENICA DELLE PALME LA VALSASSINA INIZIA LA SETTIMANA SANTA

Data pubblicazione 27 Marzo 2024

VALSASSINA – Con la Domenica delle Palme la comunità cattolica della Valsassina ha iniziato la Settimana Santa o Autentica. La Domenica delle Palme è una festività molto particolare nella tradizione religiosa cristiana e rappresenta l’inizio della settimana che porterà alla Pasqua. Questa domenica ha un significato antico che affonda le origini ai tempi di Gesù di Nazareth: forse pochi sanno che questa giornata è conosciuta religiosamente con un altro nome ovvero Domenica della Passione del Signore. Con questa festa ha inizio ufficialmente la Settimana Santa o Autentica nel rito Ambrosiano, il periodo liturgico più importante per la fede cristiana in quanto riafferma la “mortalità” del Cristo e al contempo la vittoria sulla morte con la Resurrezione che ha salvato per sempre la storia dell’umanità.