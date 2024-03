CREMENO. SALVATE LE ESTATI DEL CENTRO SPORTIVO, APPALTO FINO AL 2028

Data pubblicazione 29 Marzo 2024

CREMENO – Sospiro di sollievo a Maggio di Cremeno dove il centro sportivo avrà un gestore fino al 2028. L’amministrazione del sindaco Pier Luigi Invernizzi, dopo alcuni mesi di incertezza, ha infatti trovato un gestore per la struttura ricettiva che soprattutto durante l’estate garantisce alla popolazione un punto di ritrovo e spazi per giochi e divertimento per tutte le fasce d’età.

Dall’1 giugno 2024 al 30 settembre 2028 sarà la Venusport Asd, con sede a Limbiate (MB), a garantire l’apertura del centro sportivo in località Pian del Sole, con un canone annuo di poco inferiore a 2mila euro che equivale a 9.760 euro complessivi per il quinquennio.

La società sportiva brianzola torna quindi a impegnarsi in altopiano dopo l’esperienza dello scorso anno, quando aveva gestito il centro sportivo, da luglio a ottobre, affiancata da alcuni giovani del paese.