DON BRUNO MAGGIONI SU RAI 2, SOSTIENE “ILLUMINA DI BLU” PER LA SENSIBILIZZAZIONE SULL’AUTISMO

Data pubblicazione 29 Marzo 2024

ROMA – Nella mattinata di giovedì 28 marzo, dagli studi televisivi della Rai è andato in onda “I Fatti vostri”, lo storico programma di Rai Due condotto da Tiberio Timperi, con un ospite speciale: don Bruno Maggioni, il sacerdote dell’Alta Valle noto per animare le messe con canti del repertorio pop italiano, si è infatti raccontato al conduttore, dopo essere stato ospite nel 2016 di Giancarlo Magalli e nel 2023 di Salvo Sottile.

Il “prete canterino”, come viene simpaticamente definito anche sui social, dove i video delle sue messe hanno fatto il giro del web, ha cantato in diretta “Nessuno mi può giudicare”, il successo di Caterina Caselli, per poi accomodarsi e raccontare la sua passione per il canto, nata fin dalla tenera età e aiutata dalla sua indole esuberante.

Una testimonianza importante ha riguardato l’associazione “Illumina di blu – Valsassina”, di cui don Bruno è testimonial; la realtà di Margno, che dal 2014 è impegnata nella sensibilizzazione nei confronti dell’autismo e nell’aiuto alle famiglie che quotidianamente affrontano la disabilità, ha organizzato per il 5 aprile l’evento “MusicalMente, un concerto per l’autismo”, al Cenacolo Francescano di Lecco.

Don Bruno, che canterà all’evento “un siparietto molto bello”, sarà un ospite d’onore, visto il curriculum da un centinaio di matrimoni celebrati all’anno, con la colonna sonora dei suoi amati Ricchi e Poveri.

La puntata de “I Fatti vostri” in cui è ospite don Bruno Maggioni è visibile a questo link.