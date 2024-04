LA STELLA ALPINA AL MEETING POLISPORTIVO DEL CSI CON DUE SQUADRE

Data pubblicazione 30 Aprile 2024

CREMENO – Due squadre hanno rappresentato l’altopiano valsassinese allo “Sport in festa” di Cesenatico, Meeting Polisportivo Giovanile del CSI. La Stella Alpina ASD si è presentata con le ragazze della pallavolo Under 14, bravissime a conquistare un quarto posto, e al maschile con il calcio Allievi, squadra piazzatasi nona nella classifica generale.

Sono stati quattro giorni decisamente impegnativi, raccontano gli accompagnatori, con quattro gare al giorno più il triathlon. “Devo fare i ringraziamenti in primis agli allenatori e assistenti – commenta il presidente Giancarlo Camozzini – che con passione mi seguono in questi anni. E non ultimi a tutti i genitori che hanno fiducia in noi, nella società Stella Alpina, e ci affidano i loro ragazzi anche per queste esperienze che rimarranno per tutti dei bellissimi ricordi”.