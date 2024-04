METEO. LA PIOGGIA NON SI ALLONTANA DAI NOSTRI TERRITORI

Data pubblicazione 30 Aprile 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’ampia struttura depressionaria tende ad espandersi dal Mare del Nord verso il bacino occidentale del Mediterraneo, forzando un flusso in quota prevalentemente meridionale sul nordovest del Paese. Sulla regione, martedì presentano sostanziale assenza di precipitazioni significative ed un rialzo termico favorito dall’apporto di aria mite e gradualmente più umida dal Tirreno. Mercoledì e giovedì ingresso della parte più attiva della perturbazione, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale dapprima sui settori occidentali, poi tendenti ad espandersi a tutto il territorio. Successivamente ritorno a condizioni più stabili.

Martedì 30 aprile velature a tratti anche consistenti in transito tra mattino e pomeriggio; in serata copertura nuvolosa in aumento a partire da sudovest. Bassa probabilità di isolati piovaschi sui rilievi occidentali fino a sera. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 3000 metri a metà giornata. Venti in montagna moderati deboli o moderati prevalentemente meridionali.

Mercoledì 1 maggio cielo molto nuvoloso o coperto, con qualche schiarita a tratti, più marcata sui rilievi. Precipitazioni dal mattino in estensione ai settori centro-occidentali della regione; meno probabili, ma non da escludere, rovesci isolati su Prealpi e pianura orientali, specie verso sera. Limite delle nevicate ben oltre 2000 metri di quota.

Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in sensibile calo. Zero termico tra 2400 e 3000 metri intorno a 2800-3000 metri nelle ore centrali della giornata. Venti in montagna per lo più deboli nei fondivalle, tra moderati e forti da sud in quota.

Giovedì 2 maggio cielo molto nuvoloso o coperto, con in giornata qualche schiarita a tratti soprattutto sui settori alpini; verso sera attenuazione della copertura nuvolosa. Precipitazioni diffuse, su fascia prealpina al pomeriggio e con prevalente carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in esaurimento a sera. Limite delle nevicate a quote circa attorno a 1500 metri. Temperature minime e massime in calo. Zero termico a 2400 metri. Venti in montagna al più moderati dai settori meridionali.

Fonte Arpa Lombardia