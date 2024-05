RICORDATE POLONIOLI, L’ALLENATORE DEL SALTO IN “PRIMA” DEL CORTENOVA? ORA HA SALVATO IL GRENTARCADIA

Data pubblicazione 2 Maggio 2024

CORTENOVA – Quello di Gabriele Polonioli è un nome noto nel mondo del calcio, in Valsassina e non solo. Il mister introbiese resterà infatti indissolubilmente nella storia del Cortenova, grazie alla fantastica scalata (senza precedenti) fino alla Prima categoria, avvenuta nel 2012. Portando i gialloblu al punto più alto in assoluto per un club della Valle.

Lasciato il CSC nel dicembre del 2014, dopo varie esperienze in categorie diverse, alla fine dello scorso anno è stato contattato dalla società GrentArcadia, guidata dai presidenti Claudio Rossi e Lucio Bussani. “Mi hanno chiesto la disponibilità di guidare alla salvezza la loro squadra – spiega Polonioli a VN -. Ho accettato subito perché la Promozione l’avevo fatta solo da giocatore e volevo vedere se ero all’altezza come Mister. Conoscendo buona parte della squadra ero sicuro che non meritavano il 13° posto in classifica, e così si è dimostrato”.

Nel girone di ritorno guidati dal tecnico valsassinese il club di Valgreghentino è riuscito a conquistare 25 punti – frutto di sei vittorie, sette pareggi e solo due sconfitte (contro il Mariano, vincitore del campionato, e il Pontelambro) con appena dieci reti subite, numeri che gli hanno regalato l’ottavo posto finale in graduatoria.

Una rimonta eccellente, tenendo conto solo del ritorno il Grenta si sarebbe classificato quinto, vale a dire in zona playoff.

1. Mariano 36

2. Agrate 31

3. Manara 29

4. Pontelambro 27

5. Grenta 25

6. Casati 25

7. Cavenago 21

8. Concorezzo 20

9. Costa 18

10. Lissone 17

11. Vibe 15

12. Biassono 14

13. Lesmo 14

14. Colico 13

15. Canzese 11

16. Menaggio 8

“Per me è stata una grande soddisfazione – commenta l’ex allenatore del Cortenova – perché ero lontano dalla panchina da un paio d’anni (stavo seguendo mio figlio che gioca nel Monza) e rientrare prendendo in mano una squadra in difficoltà significa che la salvezza vale doppio; aggiungo che l’ho ottenuta grazie al grande lavoro dei giocatori che hanno dimostrato di essere dei buoni calciatori ma anche degli uomini, un gruppo coeso che nelle difficoltà si aiuta, venendo fuori alla grande. Ora, terminata la stagione mi incontrerò con la società e vedremo se ci sarà la possibilità di continuare insieme”. “Ringrazio la squadra – conclude Polonioli – che mi ha supportato e sopportato in questo traguardo raggiunto insieme e Gabriele Carozzi: mi ha seguito in tutte le mie stagioni calcistiche”. RedSpo

