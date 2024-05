160 ANNI DI STORIA: DOMANI L'”OPEN DAY” DELLA CROCE ROSSA DI PREMANA

Data pubblicazione 3 Maggio 2024

PREMANA – “In occasione del 160° della Croce Rossa abbiamo deciso di mostrare alla popolazione nell’Open Day cosa fanno i nostri volontari – racconta a VN il numero 1 dell’associazione premanese Sem Rusconi -, perché Croce Rossa non è solo fare servizi di emergenza/urgenza ma anche tante altre attività che pochi, almeno nel nostro territorio, conoscono. Infatti, la CRI si occupa anche di sociale, Protezione Civile eccetera”.

“Domani sarà l’occasione di presentare alla popolazione quello a cui i nostri volontari si dedicano – continua Rusconi -. Porteremo alcune attrezzature di Protezione Civile, Opsa (soccorso in acqua), Sps (occorso piste), inoltre mostreremo e sarà possibile anche per chi lo desidera provare a praticare il massaggio cardiaco, si potrà anche controllare il colesterolo e misurare la pressione arteriosa“.

L’iniziativa durerà tutto il giorno, sarà possibile mangiare un panino, salsicce, patate fritte eccetera e sarà attivo anche il servizio bar. Alla sera dopo le 18 l’Open day si concluderà ma la giornata non finirà lì: “Faremo un po’ di musica e andrà avanti il servizio bar e cucina – questo per raccogliere fondi finalizzati ad acquistare un nuovo automezzo che servirà per i servizi disabili e dialisi. Il nuovo veicolo arriverà a fine settembre/inizio ottobre”.

“Speriamo – conclude Sem – che ci sia una bella risposta della popolazione, visto che per la prima volta a Premana la Croce Rossa mostrerà il suo operato”. L’organizzazione è stata gestita dai giovani della CRI premanese con l’aiuto di tutto il gruppo.

La locandina con il programma: