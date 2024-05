SP72. SI STACCA LASTRA DI ROCCIA: STRADA CHIUSA, 36ENNE FERITA A PERLEDO

Data pubblicazione 3 Maggio 2024

PERLEDO – Una lastra di roccia si è staccata dalla parte a lato della Strada Provinciale 72 del Lario Orientale, nel territorio comunale di Perledo. Sul posto, verso le 14, all’altezza della rotonda della Malpensata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli amministratori comunali.

Nel crollo (zona rotonda prima di entrare in paese) è stata colpita un’auto, provocando un ferito – una donna di 36 anni rimasta contusa ma non grave. L’ambulanza del Soccorso bellanese l’ha portata all’ospedale in …



