IL TALEGGIO DI VEDESETA È MEDAGLIA D’ARGENTO AL MONDIALE BRASILIANO

Data pubblicazione 4 Maggio 2024

VEDESETA (BG) – È vicecampione mondiale il Taleggio Dop prodotto dalla Cooperativa Agricola Sant’Antonio di Vedeseta. I pascoli e la tradizione casearia del borgo sul versante bergamasco della Culmine di San Pietro sono stati premiati al Mundial do Queijo do Brasil, competizione internazionale che si svolge a San Paolo, in Brasile.

Presenti venti formaggi italiani e circa duemila concorrenti da tutto il mondo, la bergamasca ha ‘sbancato’ portando a casa la medaglia d’oro (assegnata al Gorgonzola Dop Dolce Bacco del Caseificio Defendi Luigi di Caravaggio) e l’argento per il citato taleggio della Cooperativa nota anche per il marchio Strachitunt Dop.

Il contest carioca è alla sua terza edizione ed è una validissima vetrina per il mercato sudamericano, è partner inoltre del celebre Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours, in Francia e si avvale del supporto della Guilde Internationale des Fromagers.

Ecco come viene descritto il taleggio vicecampione del mondo: “Unico Taleggio in tutta Italia prodotto con latte crudo e intero, a pasta cruda come esige la tradizione e leggermente sapido perché è stato spazzolato durante la stagionatura tramite l’utilizzo di acqua e sale. Tuttora questo formaggio viene prodotto ‘all’antica’ appunto in Valle Taleggio, piccola valle dalla quale esso prende il nome, che si trova tra le Alpi Orobie della provincia di Bergamo e che si trova nel cuore delle Cheese Valleys. Tutto il latte con cui viene prodotto il Taleggio DOP della Cooperativa proviene da animali con una rigorosa e appassionata selezione genetica, riconosciuta a livello nazionale, allevati da 6 soci-conferitori e nella stalla sociale di Vedeseta”.