CALCIO: IL LECCO CROLLA ANCHE A BRESCIA. 4-1 CON GOL DI INGLESE

Data pubblicazione 5 Maggio 2024

BRESCIA – Penultimo atto della regular season di Serie B. Il Lecco, già matematicamente retrocesso, è ospite del Brescia, che invece è ancora in lotta per disputare i playoff per il grande salto di categoria. Malgrati punta tutto sull’attacco leggero con Buso, Crociata e Parigini, mentre l’esperto Maran risponde con un 4-3-2-1 con Moncini terminale offensivo. Come ormai siamo abituati a vedere, non manca il supporto bluceleste in tribuna: 431 ospiti su 6859 spettatori totali.

Brescia subito pericoloso dopo due minuti con il tiro di Dickmann, alto di poco. I lariani tengono il pallone e cercano un paio di sterili offensive, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 12′: Dickmann scappa alla difesa ospite e lascia il pallone per Bjarnason, che batte Melgrati da posizione favorevole…