CALCIO LECCO. NUMERI TERRIFICANTI E NESSUNA CERTEZZA NEL FUTURO

Data pubblicazione 6 Maggio 2024

LECCO – Altro fragoroso tonfo quello subito dal Lecco di Andrea Malgrati nel derby esterno di Brescia. Un 4-1 che dice tutto; squadra, al di là delle belle parole, senza né punto né cucitura, moralmente a terra e in totale balia degli avversari. Onestamente resta poco da dire su un match già perso dopo soli 20’ di gioco, ora si raccolgono i cocci in vista dell’ ultima tappa di una serie B avara di soddisfazioni, gara casalinga in calendario venerdì alle 20.30 con il Modena di Bisoli che proprio grazie allo 0-0 conseguito al Braglia con il Como ha raggiunto matematicamente la salvezza.