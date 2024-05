GIIR DI MONT, ISCRIZIONI APERTE PER IL COMPLEANNO NUMERO 30

Data pubblicazione 7 Maggio 2024

PREMANA – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXX edizione del Giir di Mont, la gara di corsa in montagna che quest’anno si prepara a spegnere trenta candeline in pompa magna. Nell’incantevole cornice di Premana e dei suoi alpeggi allestiti a festa, il 27 e il 28 luglio prossimi si ritroverà il gotha del mountain running internazionale e il Giir di Mont con i suoi 32 km aprirà le danze come prima tappa delle cinque Gold Label di coppa del mondo, la Valsir Mountain Running World Cup, previste in territorio italiano.

Nell’ormai consolidato weekend di gare si comincerà sabato 27 luglio con il Giir di Mont Young, che vedrà gareggiare nel pomeriggio bambini e ragazzi da zero a 18 anni. Domenica 28 luglio sarà la giornata dedicata al Giir di Mont – 32 Km con i suoi 2.400 metri di dislivello positivo attraverso gli incantevoli tredici alpeggi di Premana. Tre salite e tre discese molto tecniche e impegnative accompagnate passo dopo passo da un numerosissimo quanto entusiasmante pubblico sparso lungo tutto il percorso.

In contemporanea andrà in scena il Giir di Mont – 18 Km, versione ridotta del percorso classico che con i suoi 1.100 m di dislivello positivo ha riscosso negli ultimi anni un grandissimo successo, dando la possibilità di vivere la magica atmosfera premanese su una traccia meno impegnativa, mantenendo la stessa partenza e arrivo sulla mitica passerella del rush finale, sempre gremita di tifosi e appassionati.

Le principali novità di questa XXX edizione riguardano un tema sempre caro al comitato organizzatore, quale la sicurezza degli atleti, oltre che dei numerosi volontari e delle associazioni coinvolte nella gestione del percorso. Un confronto sempre propositivo con queste ultime ha portato a introdurre due innovazioni fondamentali con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di tutti coloro che vivono il Giir di Mont, cercando per quanto possibile di prevedere e scongiurare situazioni di pericolo: è fissato a partire da questa edizione il tempo massimo di 7h00′ per concludere la gara e viene spostato il secondo cancello orario dei due previsti, che invece di essere posto all’Alpe Premaniga al 23esimo Km, sarà posizionato all’Alpe Solino al 25esimo Km, mantenendo sempre la chiusura dopo 5h e 15′.

Iscrizioni

È possibile iscriversi con agevolazioni a scaglioni per il Giir di Mont 32 Km con early bibs fino all’11 maggio. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 600 iscritti. Per il Giir di Mont 18 Km le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 400 iscritti. Modalità di iscrizione, regolamenti, tracce GPS dei percorsi e tutte le informazioni su www.giirdimont.it.

