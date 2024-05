SCUOLA, 2 ANNI DI ‘INTERVALLI APS’: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ED EVENTO “COMUNICARE LE EMOZIONI”

Data pubblicazione 7 Maggio 2024

CASARGO – InterValli APS – Associazione Genitori ICS Premana spegne quest’anno la sua seconda candelina e celebra il 15 maggio alle 20 alla sala civica del Comune di Casargo l’assemblea generale dei soci 2024.

“L’assemblea costituisce un momento molto speciale per InterValli”, spiega il presidente Enrico Passoni, “perché, oltre all’espletamento dei doveri statutari (primo fra tutti l’approvazione del bilancio, ndr), offre a tutti i soci sostenitori la possibilità ricevere una fotografia aggiornata della vita associativa dell’ultimo anno, di confrontarsi direttamente sulle azioni in corso e di contribuire a definire il percorso da intraprendere nei mesi a venire”.

SOTTO/Passoni, a sinistra, con Stefano Ambrosioni (presidente Consiglio di Istituto ICS Premana e vicepresidente InterValli APS:

L’assemblea terminerà alle 20:45 e, dopo un breve momento conviviale, sarà seguita dall’intervento intitolato “COMUNICARE LE EMOZIONI“, a cura di Cristina Oltramonti di assemblea generale dei soci – assemblea generale dei soci (Lecco) e centrato sulla gestione emotiva come nodo di comunicazione tra genitori e figli. La serata inaugura un ciclo di eventi che proseguirà mercoledì 22 maggio al Teatro San Rocco di Premana con “GESTIRE LE EMOZIONI A CONNOTAZIONE NEGATIVA” (tristezza, rabbia, frustrazione, comportamenti oppositivi…), sempre con il supporto scientifico di Compiti Point – AllenaMente.

“Entrambe queste serate sono destinate agli adulti, ma è nostra intenzione dare ciclicità alle iniziative creando, per l’anno scolastico 2024/25, eventi di formazione rivolti sia a genitori e insegnanti, sia direttamente agli alunni di diverse fasce d’età – spiega Passoni -. Un segno tangibile di come InterValli intenda dare concretezza e continuità alla sua presenza, intensificando il supporto concreto alle famiglie non soltanto del Comprensivo di Premana, ma di tutto il territorio”.

L’ultimo appuntamento del 2023/24 è previsto sabato 1° giugno alla biblioteca di Pagnona, dove i volontari accompagneranno “SULLE ALI DELLE PAROLE” bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni con letture e laboratori suddivisi per fasce d’età (infanzia/primaria/secondaria).

Per informazioni, scrivere a genitori.icspremana@gmail.com o contattare il 329.3073872.