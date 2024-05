ELEZIONI A INTROBIO, LA SVOLTA: LINO ARTUSI SI RITIRA. SFIDA ALLE URNE AIROLDI-SILVANA PIAZZA

Data pubblicazione 9 Maggio 2024

INTROBIO – Doveva essere sfida a tre, sarà invece un duello. Le elezioni dell’8 e 9 giugno vedranno la corsa tra il sindaco uscente Airoldi e la sola Silvana Piazza – dopo il ritiro annunciato oggi a VN da parte di Lino Artusi, già candidato primo cittadino 5 anni fa, quando la sua lista venne sconfitta da quella attualmente in maggioranza. Il “triello” pareva possibile se non probabile, da più parti veniva auspicata una fusione dei due gruppi anti-Airoldi ma alla fine ha fatto da snodo decisivo un aspetto per nulla secondario: sia Silvana Piazza sia Artusi volevano essere a capo e dunque candidati sindaco. Nessuno ha fatto un passo “a lato”, l’unione delle nascenti liste è saltata e questo pomeriggio è arrivata l’ufficializzazione della rinuncia.

Amareggiato Lino Artusi, che così spiega la situazione: “Andare al voto in tre non ha senso, sarebbe un suicidio. Purtroppo con Silvana Piazza non c’è stato modo di ragionare, ho anche offerto tre nominativi per la lista comune – ma niente. A questo punto mi ritiro dalla competizione, pur avendo un gruppo forte, eravamo in 11 più 5 giovani pronti a partecipare”.

La discriminante comunque è il fatto che dopo lunghe discussioni né la sorella del costruttore Sergio Piazza né l’ex capogruppo di minoranza si sono detti disposti a tirarsi indietro sulla candidatura a borgomastro.

E a mollare il colpo è stato Artusi.

RedPol