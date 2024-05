AL VOTO. IL RITORNO DI ANDREA FERRARI CON UN GRUPPO TUTTO NUOVO

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

BARZIO – “Incontro con Barzio” si presenta alle elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno 2024 e candida a sindaco Andrea Ferrari. La Lista Civica è composta “da cittadini riconoscibili per il loro impegno nelle associazioni e nel volontariato: molti di loro si affacciano per la prima volta ad una competizione elettorale, non manca invece l’esperienza al capolista Andrea Ferrari, già primo cittadino di Barzio dal 2009 al 2019”.

Nella nota diramata dalla lista si legge che “Andrea Ferrari nei suoi precedenti mandati è stato esempio di buona amministrazione e di scelte sagge nella gestione della cosa pubblica, ha saputo garantire la tenuta del Comune nonostante una pesante eredità debitoria, e non ha mancato di coraggio quando si è trattato di tutelare il territorio istituendo l’innovativo PLIS – Parco locale di interesse sovracomunale o di accogliere il Nameless Music Festival che proprio da Barzio si è affermato tra i più importanti gli eventi musicale europei”.

Accanto a Ferrari “l’entusiasmo di una squadra affiatata, lontana dalle logiche di partito ma ben presente nel territorio. Cittadini attivi nello sport e nell’associazionismo, nella cultura e nel sociale, di comprovate esperienze e competenze, già riferimento in Barzio per diverse sensibilità e desiderosi di imprimere alla Comunità di Barzio e Concenedo una visione diversa da quella che ha gestito il paese nell’ultimo quinquennio”.

“Nostra intenzione è agire per ricostruire quel senso di Comunità che in Barzio e Concenedo era prezioso e condiviso e che negli ultimi anni si è sempre più affievolito – si legge nell’incipit del programma elettorale -. Saranno necessari entusiasmo, energie nuove e obiettivi condivisi. Per questo le famiglie saranno al centro della nostra visione: la serenità dei residenti e dei villeggianti, servizi che soddisfino i cittadini e la capacità della Comunità di crescere in armonia creeranno condizioni di sviluppo per commercio e turismo. A grandi opere prediligiamo piccole azioni concertate, senso civico e lungimiranza, certi che in una Comunità tutto si sorregga reciprocamente: non avanza l’economia senza la cultura, non si garantisce benessere urbano senza tutela del territorio, non si costruiscono legami tra generazioni senza offrire ai giovani luoghi sicuri in cui esprimere le proprie aspirazioni. Siamo certi di sapere cogliere e offrire a Barzio e Concenedo nuove idee, buoni precetti ed esempi positivi che permetteranno alla nostra Comunità di sbocciare e rianimare il suo tessuto sociale ed economico”.

I candidati di INCONTRO CON BARZIO sono: Andrea Ferrari per la carica di sindaco; Valeria Agliati, Chiara Airoldi, Francesca Arrigoni Marocco, Martino Broglia (Tino), Marco Buzzoni, Vittorio Canali, Cesare Mario Canepari, Giovanni Plati, Giovanni Riva (Gianrino), Riccardo Zerbin.

RedPol