ELEZIONI, A CORTENOVA SFIDA TRA SERGIO GALPERTI E GIANCARLO BENEDETTI

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

CORTENOVA – Già depositate due liste per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Cortenova: in lizza per il momento (ma non dovrebbero esserci sorprese “dell’ultima ora”) due gruppi: quello capitanato dal sindaco uscente e il team di un ex assessore di provata esperienza in paese.

Sergio Galperti, imprenditore, prova dunque a rimanere primo cittadino; a sfidarlo l’ex manager di Acel Giancarlo Benedetti, già consigliere e assessore comunale.



Lista “Insieme per il futuro Cortenova”

Candidato sindaco

Sergio GALPERTI

Candidati consiglieri:

Enrico Bellano

Andrea Sante Benedetti

Antonia Benedetti

Claudia Castelli

marco Ciresa

Serena Galperti

Elisa Lai

Andrea Mascheri

Gabriele Sala

Marco Selva

Lista “Cortenova domani”

Bindo-Cortenova-Piano-P.S. Pietro

Candidato sindaco

Giancarlo BENEDETTI

Candidati consiglieri:

Giselda Barina

Rudy Benedetti

Marina Binda

Lucrezia Denti

Andrea Fazzini

Marino Foschi

Cristina Malugani

Ivan Manzoni

Domizia Mornico

