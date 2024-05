PRIMALUNA ALLE URNE COME NEL 2009: MAURO ARTUSI VS WALTER MELESI

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

PRIMALUNA – Si ripete la sfida elettorale di 15 anni fa, quella che diede il via al quindicennio da primo cittadino di Mauro Artusi. Quest’ultimo affronterà (così come nel lontano 2009) Walter Melesi.

Allora ebbe la meglio Artusi, la competizione di quest’anno in programma l’8 e 9 giugno prossimi vede in lizza parecchi volti nuovi. Melesi, imprenditore in pensione, affronta il sindaco uscente – che ha concluso il proprio terzo mandato ed è dipendente pubblico.

Lista civica “Insieme per Primaluna”

Candidato sindaco

Mauro ARTUSI

Candidati consiglieri:

Michela Prandi

Davide Artusi

Daniele Arrigoni Anesetti

Elisa Melesi

Silvia Melesi

Claudia Paroli

Erino Delpini

Cristina Viviani

Santi Acquistapace

Lista civica “Avanti insieme Primaluna”

Candidato sindaco

Walter MELESI

Candidati consiglieri:

Roberta Paroli

Gianluca Buzzoni

Sara Maria Vittoria Invernizzi

Riccardo Pasquini

Serena Piloni

Christopher Anelli Manzoni

Sonia Rita Tantardini

Igor Fazzini



