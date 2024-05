TORNA IL MECI, DAL 16 AL 18 MAGGIO EDILIZIA AL CONFRONTO A LARIOFIERE

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

ERBA (CO) – Dopo cinque anni di stop iniziati dalla pandemia, torna il MECI, la fiera dell’edilizia di riferimento per le provincie di Lecco, Como e Monza. Un quinquennio che sembra un secolo per come è cambiato il mercato nel frattempo.

L’edizione 2024 abbraccia in pieno questa evoluzione e ne indaga le prospettive. Quindi si parlerà non solo di nuovi materiali e nuove tecniche costruttive, ma pure di sicurezza sul lavoro e nei cantieri, di decarbonizzazione e di riutilizzo e recupero delle aree dismesse …

