Data pubblicazione 11 Maggio 2024

BALLABIO – Intervento in Grigna Meridionale nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio. I soccorritori sono entrati in azione per una persona in codice giallo sui Torrioni Magnaghi, classica meta delle escursioni in “Grignetta”. Sul posto, oltre a Cnsas, Vigili del Fuoco e Carabinieri, anche l’elicottero decollato da Como, che ha completato l’operazione recuperando chi chiedeva soccorso.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili