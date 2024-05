PREMANA, SOCCORSI MOBILITATI PER LA RICERCA D’UNA PERSONA. IL “DISPERSO” ERA RIENTRATO AL RIFUGIO

Data pubblicazione 12 Maggio 2024

PREMANA – Grande allarme sui monti di Premana per una persona che risultava “dispersa” in mattinata e nel primo pomeriggio.

Mobilitate squadre del Soccorso Alpino e diversi automezzi dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche sono iniziate ma a un certo punto è arrivata la notizia che la persona ritenuta scomparsa e non rintracciabile aveva fatto ritorno in autonomia al Rifugio Casera Vecchia di Varrone, da dove era partito per un’escursione.

I soccorritori sono dunque rientrati alle rispettive basi.

RedCro