CANDIDATI A CONFRONTO/BARZIO. BATTAIA PER COMUNE UNICO E PISCINA ALL’APERTO; FERRARI PUNTA SU FAMIGLIE, SERVIZI E CULTURA

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

PASTURO – Depositate le liste elettorali nei Comuni che si apprestano al voto il prossimo 8 e 9 giugno, agli Albi pretori vengono ora pubblicati anche i programmi amministrativi che accompagnano le candidature, e come di consueto Valsassianews li presenta e li mette a disposizione dei lettori/elettori.

Pagina dedicata a Barzio dove la sfida è tra il sindaco uscente Giovanni Arrigoni Battaia e il già due volte primo cittadino Andrea Ferrari.

Il programma elettorale di “Barzio nel cuore”, lista di Arrigoni Battaia, già nel primo paragrafo torna a rilanciare il dialogo verso “la costituzione di un comune unico”. L’appello ai cittadini è di “continuare a sostenere un’amministrazione dinamica che in cinque anni ha dato una svolta al nostro paese per tornare a essere un riferimento turistico di eccellenza”. Nelle cinque pagine sono numerosi gli aspetti di continuità, come si addice a una amministrazione uscente, ma tra i punti elencati spicca tuttavia il “biolaghetto balneabile” in località Conca Rossa.

“Incontro con Barzio”, Ferrari, chiarisce la propria natura di “lista civica e slegata dai partiti” e si prefigge di “ricostruire quel senso di Comunità che in Barzio e Concenedo era prezioso e condiviso e che negli ultimi anni si è sempre più affievolito”. Nelle dieci pagine del programma assicura “entusiasmo, energie nuove e obiettivi condivisi” e mette “le famiglie al centro della nostra visione: la serenità dei residenti e dei villeggianti, servizi che soddisfino i cittadini e la capacità della Comunità di crescere in armonia creeranno condizioni di sviluppo per commercio e turismo”.

RedPol