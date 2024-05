FORZA ITALIA SODDISFATTA DEI SUOI CANDIDATI NELLE LISTE CIVICHE: “FARANNO DIMENTICARE CHI HA TRADITO BERLUSCONI”

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

LECCO – “È una vera soddisfazione far sapere che alle prossime elezioni comunali di giugno gli elettori delle Terre alte potranno ancora esprimere la propria preferenza nei confronti di candidati che fanno riferimento a Forza Italia che anche in Valsassina si sta riorganizzando dopo le note vicende che nel recente passato, per un mero calcolo personalistico e in assenza di autentiche motivazioni politiche, ha visto buona parte dei suoi amministratori locali traslocare in altra formazione partitica”. Così parla Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia, in seguito alle candidature per le elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno.

“In molte delle liste che si sono formate nei comuni che andranno presto al rinnovo dei rispettivi consigli comunali dall’Alta valle all’Altopiano Valsassinese ma anche sulla Riviera, Forza Italia è infatti riuscita a inserire i propri iscritti e simpatizzanti – prosegue Gagliardi – che con il loro attivismo e la loro convinta militanza riusciranno ben presto a far dimenticare chi ha tradito l’Azzurra bandiera di Silvio Berlusconi, garantendo al contempo quell’esperienza politica e amministrativa che sarà preziosa nel quotidiano esercizio della gestione della cosa pubblica anche nei più piccoli paesi della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera”.

“Forza Italia – conclude Gagliardi – garantirà ai suoi fidati rappresentanti presenti nelle liste comunali nei paesi del territorio il necessario appoggio al fine di assicurare nel nuovo contesto politico che si andrà a definire con l’esito della ormai imminente consultazione elettorale l’indispensabile apporto ideale e morale che fa riferimento ai consolidati valori del popolarismo europeo che sanno mettere la dignità della persona al centro della propria azione politica e sono garanzia di pace, stabilità e benessere”.