GESTIONE RIFIUTI, MAXI MULTA DA 12MILA EURO A UN RISTORATORE DI INTROBIO

Data pubblicazione 18 Maggio 2024

INTROBIO – La sanzione, pesante e probabilmente la massima possibile per la fattispecie della violazione ambientale, sarebbe stata elevata ad aprile dai carabinieri Forestali, competenti per materia.

A ricevere la multa da 12mila euro, un notissimo imprenditore e amministratore locale di Introbio, che avrebbe commesso un errore – evidentemente imperdonabile, sia in quanto titolare di un’azienda di ristorazione sia proprio per le sue (necessarie) conoscenze in tema di regole.

La questione sarebbe sorta a causa del mancato rinnovo di una richiesta di autorizzazione nel campo dello smaltimento dei rifiuti di quell’agriturismo in Centro Valle. Non aver riconfermato la domanda – un fatto burocratico, ma anche sostanziale – avrebbe quindi portato alla maxi contravvenzione.

RedCro