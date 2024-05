M.E.C.I. 2024, SUCCESSO PER LA 38^ EDIZIONE DELLA MOSTRA DELL’EDILIZIA

Data pubblicazione 18 Maggio 2024

ERBA (CO) -Bilancio positivo per la 38^ edizione di MECI che torna dopo quattro anni a Lariofiere raggiungendo quota 4.500 operatori in visita, 130 espositori e oltre 30 eventi proposti nei tre giorni di apertura. Numeri che danno la misura dell’entusiasmo e della voglia di ripartire da parte delle imprese, degli operatori ma anche del sistema delle istituzioni che ha fatto sentire in maniera significativa la sua presenza.

“Ancora una volta – spiega Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – Lariofiere si pone come strumento a servizio dell’economia del territorio e leva per il suo sviluppo …

