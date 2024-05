ISCRIZIONI APERTE AI TORNEI DI VOLLEY AL CENTRO SPORTIVO DI TACENO

Data pubblicazione 20 Maggio 2024

TACENO – Nonostante la bella stagione tardi ad arrivare a causa delle perturbazioni di questa “pazza” primavera, gli organizzatori dei tornei estivi sono già in fermento. le cose da fare sono tante, ne è a conoscenza lo staff organizzativo del centro sportivo ‘Biorca’ di Taceno che, dopo i successi degli anni passati, quest’estate vuole provare a dedicare una due giorni nonstop interamente alla pallavolo.

Per l’ultimo weekend di giugno infatti, il locale dell’alta Valsassina organizza due tornei di volley misto con inizio alle 10:30 del mattino per terminare in serata con le fasi finali.

Le danze si apriranno sabato 29 giugno con un torneo di pallavolo mista 6 vs 6 sullo spettacolare campo in sintetico all’aperto (ammesse le formule 1 maschio 5 femmine, 2 maschi 4 femmine e 3 maschi 3 femmine, con la regola dei 3 uomini mai sulla stessa linea contemporaneamente). Il torneo sarà aperto agli anni 2006 e precedenti, categoria seniores, il costo di iscrizione è di 10 euro a giocatore. Trofeo e pizzata ai primi classificati, coppe e buoni consumazione ai secondi e ai terzi classificati.

La domenica invece sarà dedicata interamente ai prospetti del futuro, un torneo giovanile aperto ai nati 2007-2008-2009-2010 e 2011, un 6 vs 6 senza l’obbligo di maschi in campo, (è comunque ammessa la presenza maschile per un massimo di 2 atleti contemporaneamente). Iscrizione di 5 euro a giocatore, trofeo alla prima squadra classificata e coppe ai secondi e ai terzi, verranno inoltre premiati il miglior giocatore e la miglior giocatrice del torneo con un riconoscimento individuale.

Le iscrizioni sono aperte e termineranno al raggiungimento delle 16 squadre (8 seniores ed 8 giovani).

Per informazioni e iscrizioni: Marco Marongiu (348.3162631) Bar Biorca (334.8458920).