PARLASCO, FORZA ITALIA AL FIANCO DEL CANDIDATO SINDACO BIANCHINI

Data pubblicazione 22 Maggio 2024

LECCO – I vertici degli Azzurri lecchesi sostengono l’appuntamento a Parlasco per sabato 1 giugno alle 20.30, in occasione del quale avverrà la pubblica presentazione della lista “Uniti per Parlasco” capitanata da Enrico Bianchini (in copertina), componente del direttivo provinciale di Forza Italia e segretario cittadino del Comune di Pescate, che vede ben sette candidati su dieci alla carica di consigliere comunale che sono molto vicini a Nando De Giambattista, storico militante del partito di Silvio Berlusconi.

Con la sua candidatura a sindaco, afferma una nota di F.I., “Enrico Bianchini ha dato concreta realizzazione ai propositi dichiarati in occasione della sua nomina, da parte di Roberto Gagliardi, a segretario cittadino di Forza Italia a Pescate, quando orgogliosamente affermava “Intendo collaborare fattivamente insieme allo staff direttivo e in particolare con il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi e ai suoi due vice Chiara Marino e Gianluigi Valsecchi, che oggi rappresentano un vento di novità e dunque possiamo essere presenti sul territorio con passione e voglia di fare. La formula vincente che contraddistingue Forza Italia Lecco e la sinergica presenza nel partito di garanti storici come, ad esempio, Antonio Conrater e Nando De Giambattista: loro non potranno che far bene al nostro territorio, unitamente all’entusiasmo dei più giovani: l’esperienza maturata riduce infatti la possibilità di errore e la novità favorisce la progettazione con sicura lungimiranza”.

Il segretario provinciale di Forza Italia Gagliardi dichiara: “Con il nostro sostegno vogliamo infatti garantire l’ appoggio del partito al candidato sindaco Enrico Bianchini e alla sua squadra e perciò ringrazio anche gli altri collaboratori del direttivo provinciale che si congratulano con Enrico e Nando per la lista “ Uniti per Parlasco”, in questo angolino privilegiato del Parco della Grigna Settentrionale che in futuro dovrà essere certamente meglio valorizzato, per dare il necessario appoggio agli aspiranti amministratori pubblici che anche in questo paese di montagna fanno convintamente riferimento ai colori di Forza Italia”.