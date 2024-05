Data pubblicazione 22 Maggio 2024

LECCO – Insieme, per l’estremo saluto, il 50enne Valentino Alquà e Massimo Ratti, 36 anni, quest’ultimo residente nella frazione ballabiese del Roncaiolo.

Entrambi hanno perso la vita domenica mattina – travolti da una valanga in Svizzera mentre praticavano lo scialpinismo, passione che li accomunava. Le salme dei due sfortunati lecchesi (entrambi di Germanedo) rientreranno oggi in città; le loro famiglie hanno optato per un funerale …

