ULTIM’ORA/CALCIO LECCO UFFICIALMENTE ALL’IMPRENDITORE ANIELLO ALIBERTI

Data pubblicazione 12 Giugno 2024

LECCO – Conferenza stampa senza preavviso per la ufficializzazione della cessione della Calcio Lecco da Paolo Di Nunno ad Aniello Aliberti.

L’incontro è in corso, ecco le primissime dichiarazioni dei protagonisti:

DI NUNNO Ho accolto il vostro invito con sofferenza, ma vi lascio in mano ad un imprenditore che vi porterà dove non siete arrivati: in serie A. Ringrazio tutti.

ALIBERTI “Domani la firma dal notaio e da domani saremo operativi come nuova struttura e dovremo correre perché i tempi sono abbastanza stretti per pensare alla squadra, all’…

