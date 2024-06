UTIL’PRIMAVERA. COMPITI E LAVORETTI, “I GIOVANI HANNO VOGLIA DI FARE”

Data pubblicazione 13 Giugno 2024

VALSASSINA – Conclusa questa settimana l’esperienza dell’Utilprimavera Valsassina 2024, l’attività di impegno e cittadinanza attiva promossa dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera con un ampio partenariato che spazia dalle associazioni e cooperative sociali ad alcune aziende del territorio.

I ragazzi, otto in tutto, provenienti da alcuni comuni della Valsassina, si sono impegnati in attività di supporto ai Poli Educativi dedicati ai bambini di Ballabio e Cremeno a fianco degli educatori (sostegno compiti e attività laboratoriali) e in attività di riqualifica di spazi, interni ed esterni, nei comuni di Barzio, Cremeno e Primaluna.

Un impegno portato avanti con serietà e dedizione dai ragazzi e dalle ragazze che hanno dedicato a queste attività alcuni pomeriggi in settimana ed alcuni sabati, dimostrando che anche le giovani generazioni hanno a cuore il luogo in cui vivono e hanno voglia di impegnarsi per la comunità.

“È il secondo anno che facciamo questa proposta di impegno ai giovani della Valsassina – dice Manila Corti, responsabile Gestione Associata dell’Ambito Territoriale di Bellano – e ogni volta abbiamo un buon numero di adesioni. Questo dimostra che i ragazzi hanno voglia di fare, basta trovare le proposte giuste. I giovani sono una risorsa per i territori e per le persone che ci vivono, una risorsa che deve essere valorizzata; solo così si sentiranno parte attiva della comunità, diventando cittadini consapevoli e impegnati”.

“Ringrazio gli operatori e le operatrici che hanno accompagnato il gruppo, i volontari che l’hanno supportato e le tante realtà del territorio che ci hanno accolto – conclude Corti -. Ricordo inoltre che le proposte dedicate ai giovani del territorio sul territorio della Valsassina non si esauriscono qui; invito tutti i ragazzi a contattare l’Antenna Informagiovani presente presso la biblioteca di Barzio per conoscere le altre proposte, recandosi il mercoledì dalle 16 alle 18 o cercandoli sui social (https://www.instagram.com/antenne.lagoevalle_)”.