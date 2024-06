Data pubblicazione 12 Giugno 2024

LECCO – Finisce ufficialmente l’era dei Di Nunno alla Calcio Lecco: è stato infatti pre-ufficializzato dalle parti coinvolte il passaggio della società alla Alefra Srl, società “cassaforte” dell’imprenditore Aniello Aliberti.

A prendere parola per primo è proprio Paolo Di Nunno, che dice: “Ho accolto il vostro invito con sofferenza, ma vi lascio in mano ad un imprenditore che spero vi porterà in serie A. Auguro tante stagioni vincenti e ringrazio tutti”….

