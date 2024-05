SABATO E DOMENICA MOSTRA DI TROFEI IN COMUNITÀ MONTANA

Data pubblicazione 25 Maggio 2024

BARZIO – Una mostra di trofei a cura del Comprensorio prealpino lecchese di caccia è allestita sabato 25 maggio, nella sala ‘Pensa’ della Comunità Montana – con l’appendice di una visita guidata al Museo della Fornace, domenica.

> La locandina della mostra (Pdf)

“L’esame dei trofei è un momento importante di verifica della qualità della popolazione prelevata e di conseguenza delle scelte gestionali effettuate” spiega una nota dell’associazione venatoria. L’attività “fornisce informazioni preziose che permetteranno scelte più appropriate e mirate al contesto territoriale per il futuro. La conoscenza della consistenza e della qualità del patrimonio faunistico è fondamentale per una corretta gestione degli ungulati e per predisporre prelievi venatori, tali da assicurare le densità desiderate e compatibili col territorio”.