DIECI ANNI FA SU VALSASSINANEWS. LE ELEZIONI PER COMUNI E PARLAMENTO EUROPEO: QUELLA VOLTA ANDO COSÌ

Data pubblicazione 26 Maggio 2024

VALSASSINA – Indovina un po’ di che si parlava su Valsassinanews giusto 10 anni fa? Di elezioni. Proprio come oggi: sia per i Comuni, sia in chiave europea. Allora, quel 26 maggio del 2014, il nostro giornale raccontava di risultati (in qualche caso sorprendenti); stavolta si sta preparando la tornata al voto dell’8 e 9 giugno – ma il tema è decisamente analogo.

Che succedeva, dunque, esattamente un decennio fa? A Premana Nicola Fazzini batteva Silvano Bertoldini e si insediava quale sindaco del paese delle lame; Andrea Ferrari si confermava primo cittadino di Barzio e nelle europee si registrava il successo di Renzi e della Lega.

Ma non solo.

Questa e le altre news del 26 maggio 2014 nella pagina di archivio di quel giorno sul nostro giornale.

L’archivio di Valsassinanews ripercorre gli eventi da 15 anni a questa parte (siamo nati nel 2009), grazie al calendario “Le news di VN giorno per giorno”.

Nella barra a destra della home page (in basso) è possibile ricavare una sorta di meta quotidiano con tutte le notizie di ogni singola giornata.

> SFOGLIA IL GIORNALE DI 10 ANNI FA