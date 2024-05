50ENNE CADE TRA CAINALLO E “BOGANI”: SOCCORSA CON L’ELICOTTERO

Data pubblicazione 26 Maggio 2024

ESINO LARIO – Incidente in montagna nel pomeriggio di questa assolata domenica, nella quale tanti turisti han preso d’assalto Valsassina e dintorni.

Vittima di una caduta in zona impervia, una escursionista cinquantenne, che si è fatta male mentre si trovava tra la Porta di Prada (foto a destra) e il rifugio “Bogani” – nel territorio comunale di Esino.

L’allerta è scattato verso le 14:30; sul posto si sono portati una squadra del Soccorso Alpino di Premana e l’eliambulanza di Areu decollata dalla base valtellinese di Caiolo (SO).

Al momento l’infortunata viene trattata in codice giallo – indice di condizioni “mediamente critiche” secondo gli standard sanitari. Aggiornamenti in pagina non appena disponibili.

RedCro