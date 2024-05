REGIONE LOMBARDIA: DA GIUGNO TELEMEDICINA IN TUTTE LE FARMACIE

Data pubblicazione 29 Maggio 2024

MILANO – Dal prossimo mese di giugno, i cittadini residenti o domiciliati in Lombardia, con esenzione per patologie cardiovascolari, potranno accedere gratuitamente nelle farmacie lombarde ai servizi di telemedicina. Tra questi l’holter pressorio, l’holter cardiaco e l’ECG. Per poter usufruire di queste prestazioni bisognerà dotarsi di ricetta bianca firmata dal medico. Il servizio sarà successivamente esteso ai pazienti diabetici …

