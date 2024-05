CORO FEMMINILE VANDELIA DI BARZIO: APPLAUSI ALLA RASSEGNA DI VENARIA REALE

Data pubblicazione 30 Maggio 2024

VENARIA REALE (TO) – Trasferta torinese per il coro femminile Vandelia di Barzio. Sabato sera 25 maggio le coriste sono state ospiti del coro Tre Valli Città di Venaria Reale diretto dal maestro Giovanni Piscitelli in occasione della 30esima rassegna “Cori a Venaria Reale”.

Le valsassinesi si sono fatte apprezzare con brani di Maiero, Filippi, Fenice, Piffaretti, De Marzi e Da Rold. Accanto alla formazione del maestro Francesco Bussani, nella chiesa di San Francesco si è esibito anche il coro Cima Verde di Vigo Cavedine (Tn) diretto dal maestro Gianluca Zanolli.

Oltre a tenere alta la tradizione canora valsassinese, le coriste del Vandelia si sono concesse anche una visita alla celebre Reggia sabauda di Venaria, patrimonio Unesco.

L’impegno del coro femminile Vandelia prevede per l’estate altri due appuntamenti in altopiano, il 16 giugno ai Piani di Artavaggio e il 6 luglio a Barzio, e una trasferta il 13 luglio, a Grosotto, in provincia di Sondrio.