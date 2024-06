I CANTI E I BALLI DELLA PRIMARIA DI CASSINA RIPORTANO IL SOLE IN ALTOPIANO CON IL PROGETTO “MUSICAMBIENTE”

Data pubblicazione 1 Giugno 2024

CASSINA VALSASSINA – Si è concluso con lo spettacolo di musica e danza, al centro Sportivo “Locatelli” di Moggio, l’originalissimo progetto “Musicambiente”, ideato e realizzato dagli esperti di Accademia Musicale Valsassina Michela Valentinuzzi e Michele Spandri con gli alunni e alunne della scuola primaria di Cassina Valsassina che ha visto l’esplorazione e lo studio di canti e coreografie di ballo di brani dei più svariati generi musicali (dal punk al rap, dalla classica alla folk, dal rock al pop) che condividessero il messaggio di salvaguardia e rispetto ambientale.

Il connubio musica-ambiente è stato il tema principale del percorso affrontato durante gli ultimi mesi dell’anno scolastico dagli alunni e le alunne della primaria di Cassina, volto a sensibilizzare le nuove

generazioni al rispetto per la natura e alla salvaguardia della terra e delle sue risorse attraverso lo studio di brani, alcuni originali e composti appositamente per il progetto, e coreografie che affrontavano queste tematiche quantomai attuali, facendo confluire, in modo armonico, l’attività artistica, motoria, musicale e coreutica, lo studio e la dizione della lingua inglese, l’educazione ambientale, in un unico ambizioso progetto, offrendo ad ogni bambino la possibilità di esprimersi con la voce, il corpo e la fantasia, valorizzandone le naturali capacità espressive.

Anche per la realizzazione di costumi, oggetti di scena e scenografie sono stati impiegati e riciclati materiali di scarto o di recupero.

Oltre ai genitori e al numerosissimo pubblico presente, anche il meteo è sembrato apprezzare gli sforzi dei ragazzi, regalando finalmente una giornata e una serata di bel tempo e clima primaverile, consentendo lo svolgimento dello show all’aperto nella bellissima cornice del centro sportivo – dando così ancor più enfasi alle citazioni con riferimenti a flora, fauna e natura della nostra bellissima valle, riportati in alcuni dei testi delle canzoni.