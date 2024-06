SONDAGGIO: UNIONE EUROPEA, GIUDIZIO NEGATIVO DA MOLTI LETTORI DI VN

Data pubblicazione 6 Giugno 2024

VALSASSINA – Nell’ultima edizione della ormai classica consultazione on line di Valsassinanews ci siamo occupati dell’imminente voto per il rinnovo del Parlamento Europeo.

La domanda ai lettori, relativa a questo passaggio alle urne, era legata al giudizio popolare a proposito dell’attività dell’Unione Europea.

Ha prevalso la negatività, con il 49% dei partecipanti che l’ha valutata come “Pessima” mentre le voci “Buona” e “Sufficiente“ raccolgono, sommate, solo il 32%. E va in doppia cifra questa volta (uno su dieci) la classicissima risposta “È sempre il solito magna-magna”.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 13 giugno e riguarda ancora le elezioni di giugno – in particolare il voto nei tanti Comuni che rinnoveranno le loro amministrazioni. Domanda ai lettori: come staremo dal 10 giugno in poi?

COME GIUDICHI L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA? Pessima (49%, 144 Voti)

Buona (18%, 52 Voti)

Sufficiente (14%, 41 Voti)

È sempre il solito magna-magna (10%, 29 Voti)

Non ho le idee chiare (8%, 23 Voti)

L'argomento non m'interessa (1%, 2 Voti) Totale votanti: 291

–

