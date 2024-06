ORATORI ESTIVI IN VALSASSINA. GIORNI E ORARI PER IL “VIA VAI”

Data pubblicazione 10 Giugno 2024

VALSASSINA – L’oratorio estivo 2024 della Diocesi di Milano si presenta come un’esperienza immersiva e trasformativa per giovani e adolescenti. Con il tema “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita”, l’evento estivo invita i partecipanti a un viaggio, quasi un pellegrinaggio, che mira a far comprendere l’importanza della presenza e della guida di Gesù nella vita. Questo percorso è pensato per essere un momento di riflessione e crescita personale e spirituale, in cui la tecnica e la formazione si fondono in un’esperienza unica. L’arcivescovo Mario Delpini esorta gli animatori a diventare testimoni affidabili, pronti a servire e prendersi cura dei più piccoli, trasmettendo loro il valore del cammino cristiano attraverso giochi, attività e momenti di condivisione.

Vari e diversificati i programmi dei vari oratori nelle Comunità e Unità Pastorali.

Up Premana e Pagnona

L’oratorio estivo inizierà lunedì 10 giugno e terminerà venerdì 5 luglio. L’ingresso sarà per tutti dalle 14 alle 14.30 e l’uscita alle 17.30.

L’attività comprenderà anche delle giornate lunghe e gite: mercoledì 12 giugno giornata lunga (dalle 10 alle 17.30), mercoledì 19 giugno gita sugli alpeggi con il CAI; mercoledì 26 giugno giornata lunga (dalle 10 alle 17.30); giovedì 4 luglio gita al parco acquatico.

UP Casargo, Margno Crandola e Vegno

L’oratorio estivo inizierà lunedì 17 giugno e terminerà venerdì 26 luglio con 6 settimane. L’ingresso sarà per tutti dalle 14 e l’uscita tra le 17.30 e le 18.

CP Madonna della neve

Articolato il programma dell’oratorio estivo: dal 17 giugno al 28 giugno sarà a Introbio per tutti (elementari e medie) dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17.30.

Da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio a Introbio settimana full time per tutti i ragazzi dalle 8 alle 17:30. Durante la settimana sarà possibile usufruire dei buoni pasto per i pranzi.

Dal 8 al 19 luglio a Cortenova per tutti (elementari e medie) dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17.30.

CP Maria Regina dei monti

I ragazzi saranno divisi come lo scorso anno nei due oratori: elementari a Cremeno e medie a Barzio. Questo aiuta lo svolgimento delle attività creando un bellissimo clima nei gruppi. Queste due esperienze dal 10 giugno saranno aperte a tutta la Comunità Pastorale Maria Regina dei monti, dal 19 giugno si aprirà l’esperienza pomeridiana dalle 14 alle 17.30 all’oratorio di Pasturo.

Dal 10 giugno al 19 luglio oratorio Cremeno: ragazzi dalla 1ª alla 5ª elementare, attività dalle 8 alle 17.30.

Dal 10 giugno al 19 luglio oratorio Barzio: ragazzi dalla 1ª alla 3ª media, attività estive dalle 8 alle 17.30

Dal 29 giugno al 13 luglio ci saranno i due turni del campeggio medie a Vilminore di Sclave.

Dal 1 al 5 luglio l’oratorio di Barzio sarà aperto per la 2ª e 3ª media, mentre dal 8 al 12 luglio l’oratorio di Barzio sarà chiuso e i ragazzi di 1ª media frequenteranno l’oratorio di Cremeno.

Giovedì giorno del ringraziamento: messa per i ragazzi delle elementari alle 10:30 a Cremeno. I ragazzi delle medie vivranno la messa durante i giorni di camminata. L’apertura al mattino degli oratori è sempre prevista per le 8.

Per i primi tre venerdì, ponte per i ragazzi di 5ª elementare che vivranno un pomeriggio con i ragazzi delle medie. Partiranno alle 14.30 dall’oratorio di Cremeno e andranno a Barzio. L’uscita dei ragazzi di 5ª da Barzio è alle 17:30.

Oratorio di Pasturo

L’oratorio a Pasturo sarà aperto nei pomeriggi dal 17 giugno e da quest’anno si introducono le mattinate del lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, con un numero massimo di 40 bambini dando la precedenza alle classi elementari. Per coloro che necessitano tutta la giornata sono aperte le altre due strutture della Comunità Pastorale: Barzio e Cremeno divisi nelle due fasce di età. L’oratorio è dalle 14 alle 17:30; l’attività si concluderà il 19 luglio.