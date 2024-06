PASTURO/LE PREFERENZE DI LISTA. ERIKA ARRIGONI VINCE DI MISURA

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

PASTURO – I cittadini di Pasturo hanno riconfermato Pierluigi Artana nel ruolo di sindaco con 732 voti su un totale di 1.133 voti; si ferma a 401 voti il capogruppo di maggioranza uscente Guido Agostoni.

Per quanto riguarda le preferenze, in vetta c’è Erika Arrigoni con 64 schede, seguita da una lunghezza da Federico Invernizzi, terzo posto per Silvio Mazzoleni (59). In Consiglio Comunale eletti anche Massimiliano Orlandi, Mattero Arrigoni, Dario Aliprandi e Alex Arrigoni.

In minoranza eletti Massimo Orlandi – con lo stesso numero di preferenze del quasi omonimo avversario – e Sara Manzoni (44).

COMPETENZA E RINNOVAMENTO: Erika Arrigoni 64, Federico Invernizzi 63, Massimiliano Orlandi 56, Alex Arrigoni 35, Silvio Mazzoleni 59, Samantha Dalzovo 28, Davide Invernizzi 35, Dario Aliprandi 37, Matteo Besana 22, Matteo Arrigoni 44.

NOI PER PASTURO E BAIEDO: Luisella Galbani 13, Sara Manzoni 44, Daniele Enrico Maroni 31, Massimo Orlandi 56, Antonio Giorgio Pigazzi 33, Nadia Marta Prandi 21, Carmen Ravasio 17, Daniele Spreafico 17, Cristian Tognon 10, Marco Tricella 18.