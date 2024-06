TORNEO DÖL CHILE: 17 RETI NELLE DUE GARE DEL MERCOLEDÌ. OGGI I RECUPERI DELLE GARE SOSPESE PER MALTEMPO

Data pubblicazione 13 Giugno 2024

MARGNO – Nuova serata di sport e divertimento alla terza edizione del Torneo Döl Chile, competizione calcistica organizzata in memoria di Achille Gobbi (foto a destra), giocata al campo di Margno.

Mercoledì si sono incontrate Traslochiamolo e Quelli del Mondra, con i primi che hanno avuto la meglio per 6 reti a 5. Miglior giocatore “il Mondra” Adam Nevicato.

Sono poi scese in campo F.C. Isengard contro Baby e Company: vittoria netta della “F.C.” per 5-1, William Paganin man of the match.

Questa sera, giovedì, in programma il recupero delle gare annullate dal maltempo di lunedì: si parte alle 21 con Laghettesi e Bar Crazy Time, alle 22 Bar Coyote e AVIS Bellano.